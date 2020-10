5:36 | 19.10.2020

Pressestimme: ‘Stuttgarter Zeitung’ zur Rolle der Gerichte in der Pandemie

STUTTGART (dpa-AFX) – ‘Stuttgarter Zeitung’ zur Rolle der Gerichte in der Pandemie Mit Verordnungen und Erlassen versucht die Politik einen Spagat, um das gesellschaftliche Leben zu regeln. Gerichte werden meist nur punktuell mit dem Thema befasst. Dabei sind auch Gerichte nicht vor Fehlern gefeit. Zudem sind Richter Menschen, die gemäß ihrem Naturell im Abwägungsprozess das Risiko der Gesundheitsgefahr oder die Einbußen an Freiheit höher bewerten können. Was aber jede einzelne Entscheidung braucht, das ist eine stichhaltige und umfangreiche Begründung. Das gilt eigentlich immer. In diesen Zeiten mehr denn je./yyzz/DP/zb