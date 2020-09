5:35 | 18.09.2020

Pressestimme: ‘Süddeutsche Zeitung’ zu Polizeiskandal in NRW

MÜNCHEN (dpa-AFX) – “Süddeutsche Zeitung” zum Polizeiskandal in NRW: “Es ist unerlässlich, dass jenseits der üblichen Phrasen die Aufklärung in den bekannten Fällen kompromisslos erfolgt. Fast wichtiger ist die Entwicklung eines Klimas der Null-Toleranz in Ämtern, Hundertschaften und Inspektionen gegenüber einem Extremismus, bei dem oft die Neigung, mit dem Entsetzen Scherz zu treiben, eine bedeutende Rolle spielt. Dummheit ist nicht lustig, und das Hinnehmen von Dummheit kein Beweis von Kameradschaft. Eine übergreifende, wissenschaftliche Untersuchung der Gefährdung der Polizei durch extreme Strukturen ist nötig, egal ob dies der Minister Seehofer für richtig hält. Wichtiger aber ist die interne Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus, dem Extremismus und seinen Denkstrukturen durch die Zehntausenden Polizistinnen und Polizisten selbst. Sie müssen von ihrem Auftrag, diesem Staat und seinen Werten so überzeugt sein, dass sie andere davon überzeugen können – und seien es ihre Kolleginnen und Kameraden. Glücklicherweise besteht weitgehender Konsens darüber, dass die Polizei Vertrauen verdient. Im Moment allerdings muss sie das stärker als vorher beweisen.”/zz/DP/men