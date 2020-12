5:35 | 31.12.2020

Pressestimme: ‘Süddeutsche Zeitung’ zu Wert der Freiheit in der Pandemie

MÜNCHEN (dpa-AFX) – “Süddeutsche Zeitung” zu Wert der Freiheit in der Pandemie: “Regierungspolitiker fordern, Geimpfte müssten selbst dann allen Corona-Beschränkungen unterworfen bleiben, wenn sich herausstellt, dass sie nicht ansteckend sind. Freiheitsrechte sind aber keine “Privilegien”, die der Staat gewährt, sondern Menschen- und Bürgerrechte gegen den Staat. Nicht der Gebrauch der Freiheit ist zu rechtfertigen, sondern der Eingriff in die Freiheit. Das Grundgesetz schreibt keine Gleichheit im Elend vor. Vielmehr wäre es verfassungswidrig, Freiheitsbeschränkungen auf Menschen zu erstrecken, die geimpft und nicht ansteckend sind.”/yyzz/DP/nas