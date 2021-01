5:35 | 25.01.2021

Pressestimme: ‘Südwest Presse’ zu Äußerungen von Jens Spahn

ULM (dpa-AFX) – “Südwest Presse” zu Äußerungen von Jens Spahn: “Immer mehr Finger zeigten zuletzt in Richtung des Gesundheitsministers. Dass es nicht gelingt, die Bewohner von Pflegeheimen vor dem Virus zu schützen, ist ein Skandal. Allerdings einer, den nicht ausschließlich Spahn zu verantworten hat. Die lahmende Impfstrategie geht ebenfalls auch, aber nicht nur auf seine Kappe. Erfolgsmeldungen wie wirksame Medikamente kämen ihm dafür auf jeden Fall gelegen. Ob sie halten, was sie versprechen, weiß man aber auch in diesem Fall nicht.”/yyzz/DP/edh