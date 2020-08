5:35 | 15.08.2020

Pressestimme: ‘Volksstimme’ zu Bundes-Hilfen für Kinderkliniken

MAGDEBURG (dpa-AFX) – “Volksstimme” zu Bundes-Hilfen für Kinderkliniken: “Die Idee aus dem Haus von Gesundheitsminister Spahn, ins Strudeln geratene Kinderkliniken mit Zuschüssen zu helfen, klingt gut. Kommt sie, dürfte das vielen Häusern helfen. Das Gleiche gilt für die Bundesratsinitiative Mecklenburg-Vorpommerns, sich für eine bessere Finanzierung von Pädiatrien einzusetzen. Bekanntlich mahlen die Mühlen der Politik aber langsam. Kinderkliniken, die jetzt vom Aus bedroht sind, brauchen Hilfe aber direkt, nicht per Umweg, irgendwann über den Bund. Wo die Landespolitik direkten Einfluss hat, muss sie ihn nutzen. In Gardelegen hat sie ihn. Mit 80 Prozent ist das Land dort Mehrheitseigner des Trägers. Ministerien-Vertreter von SPD und CDU entscheiden im Aufsichtsrat direkt mit. Es wäre dem Gremium ein Leichtes, Alternativen zu prüfen oder Entscheidungen wenigstens zu verschieben, bis der Bund die Weichen neu gestellt hat. Unterlässt die Politik das, wäre Kritik an Rahmenbedingungen billig. Dann sollte das Land den Menschen sagen, dass es sich ihre Kinderstation nicht leisten will.”/yyzz/DP/he