5:35 | 07.11.2020

Pressestimme: ‘Volksstimme’ zur Präsidentenwahl in den USA

MAGDEBURG (dpa-AFX) – "Volksstimme" zur Präsidentenwahl in den USA: "Mit der zweiten Luft der demokratischen Briefwahl-Stimmen hatte sich Joe Biden nach Tagen die Zielmarke von 270 Wahlleuten herangerobbt. Biden schien fast am Ziel – da stoppte ihn die erwartete Neuauszählung in Georgia. Das peinliche Gewürge um den Ausgang der Präsidentschaftswahl geht in eine neue Verlängerung. Donald Trump kann nicht verlieren. Also hat er – wie zigmal in seiner Amtszeit – in Lügen-Kiste gegriffen und sich vorzeitig zum Sieger erklärt. Damit war das Klima zwischen den Lagern so vergiftet wie im Wahlkampf. Trump wird weiterhin alles an Juristen in Marsch setzen, was er bezahlen kann, um seine Ansprüche gerichtlich durchzukämpfen. Viele Raum für neue Lügen, Verwirrung und Demagogie. Statt das der Trumpismus endlich eingemottet werden kann, erhält er neue, große Bühne. In den Vereinigten Staaten sind sie allerdings schon froh, wenn sich das in Gerichtssälen abspielt und die Trump-Fans nicht ihre scharfen Waffen sprechen lassen."