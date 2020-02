5:35 | 13.02.2020

Pressestimme: ‘Volksstimme’ zur Zölibat-Entscheidung des Papstes

MAGDEBURG (dpa-AFX) – “Volksstimme” zur Zölibat-Entscheidung des Papstes: “Dass der Heilige Vater Franziskus kein wirklicher Reformpapst mehr werden wird, ist schon länger klar. Und seit gestern wissen wir auch, dass sich am Zölibat vorerst nicht das Geringste ändern wird. Ob dies seine ureigenste Entscheidung war, wie es dem Papst als absolutem Herrscher mit Höchstgewalt kirchenrechtlich zusteht, ist zweitrangig. Dabei gibt es längst eine Vielzahl von Ausnahmen vom Zölibat. Die Amtsträger der unierten Ostkirchen sind davon freigestellt. Auch werden zum Katholizismus konvertierte, bereits verheiratete Pastoren der anglikanischen Kirchen und der evangelischen Kirchen durchaus zum Priester geweiht. Voraussetzung ist ein päpstlicher Dispens, der in der Regel gewährt wird. Ein amüsanter Aspekt ist, dass die Ehelosigkeit ausgerechnet für das Amt des Papstes keine Voraussetzung darstellt. Zum Heiligen Vater kann nach Kirchenrecht nämlich jeder gläubige, männliche Katholik gewählt werden. Dennoch: Der Zölibat wird fallen, so oder so.”/yyzz/DP/he