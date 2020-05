5:35 | 16.05.2020

Pressestimme: ‘Weser-Kurier’ über die Grundrente

BREMEN (dpa-AFX) – "Weser-Kurier" über die Grundrente: "Sie droht gehörig unter die Rede zu kommen, und das liegt vor allem an der SPD. Besonders der Genosse Olaf Scholz hat sich verzockt. Der Finanzminister trägt die Verantwortung dafür, dass die Finanzierung der SPD-Herzensangelegenheit immer noch nicht steht. Er war es, der die Finanztransaktionssteuer dafür aus dem Hut gezaubert hatte. (.) Und da stehen sie nun, die Sozialdemokraten, schwingen die Moralkeule und schimpfen auf die Union. Doch die trifft die geringste Schuld. Wer etwas will, muss auch liefern. Die SPD hat viel gewollt und viel versprochen, ist aber in erster Linie an sich selbst gescheitert."