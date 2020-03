14:36 | 12.03.2020

Princess Cruises setzt Kreuzfahrtbetrieb wegen Coronavirus aus

MIAMI (dpa-AFX) – Der Kreuzfahrtanbieter Princess Cruises zieht seine 18 Schiffe zählende Flotte wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für 60 Tage aus dem Verkehr. Es handele sich um eine freiwillige Vorsichtsmaßnahme, teilte Unternehmenschefin Jan Schwartz am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Der zum Tourismus-Riesen Carnival gehörende Anbieter war zuvor durch Coronavirus-Ausbrüche auf zwei seiner Kreuzfahrtschiffe in die Schlagzeilen geraten. Anleger reagierten am Donnerstag schockiert auf die Ankündigung von Princess Cruises und ließen die Aktien von Carnival im vorbörslichen US-Handel um mehr als 22 Prozess abstürzen. Carnival ist auch die Konzernmutter des in Rostock ansässigen deutschen Anbieters Aida Cruises. Aida hatte Mitte Februar ihre Asienfahrten der Schiffe “Aidavita” und “Aidabella” wegen der Covid-19-Ausbreitung und zunehmender Reiseeinschränkungen für diese Saison eingestellt./hbr/jha/