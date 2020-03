8:13 | 04.03.2020

Prognosen: Biden gewinnt wichtige Demokraten-Vorwahl in Texas

WASHINGTON (dpa-AFX) – Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden am “Super Tuesday” laut Prognosen die Vorwahl im wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Das meldeten die Sender NBC und Fox News am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit)./cy/jac/lkl/DP/jha