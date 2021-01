20:37 | 06.01.2021

Proteste am US-Kapitol – Kongresssitzungen überraschend unterbrochen

WASHINGTON (dpa-AFX) – Inmitten von Protesten von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kapitol in Washington haben die beiden Kammern des Kongresses ihre Sitzungen am Mittwoch überraschend unterbrochen. Eine offizielle Erklärung für die abrupte Unterbrechung wurde zunächst nicht genannt./jac/cy/DP/he