23:12 | 17.09.2020

Qiagen kauft NeuMoDx ganz

HILDEN/ANN ARBOR (dpa-AFX) – Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen Qiagen kauft den US-Diagnostikspezialisten NeuMoDx ganz. Für die übrigen rund 80 Prozent legt Qiagen 248 Millionen US-Dollar in bar hin, teilten der MDax-Konzern und NeuMoDx am Donnerstagabend in Hilden und in Ann Arbot mit. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq notierte Qiagen auf die Nachricht hin unverändert. Qiagen hatte angekündigt, das Unternehmen vollständig kaufen zu wollen. 2018 war Qiagen mit einem Minderheitsanteil bei den US-Amerikanern eingestiegen und hatte sich die Option auf einen Kauf der restlichen Anteile gesichert./fba/la