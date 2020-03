21:37 | 26.03.2020

RATING: Fitch bestätigt Bestnote für USA trotz Corona-Krise

NEW YORK (dpa-AFX) – Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA trotz der Corona-Krise bestätigt. Die Bonität werde weiterhin mit “AAA” bewertet, teilte die US-Ratingagentur am Donnerstag mit. Der Ausblick für das Rating sei weiterhin stabil. Die Wirtschaft der USA weise strukturelle Stärken wie Größe, hohes Einkommen pro Kopf und dynamisches Unternehmensumfeld auf, begründete Fitch. Der Dollar als Leitwährung würde dem Land Flexibilität in der Finanzierung geben. Allerdings seien das hohe Haushaltsdefizit und der Schuldenstand ein Schwachpunkt. Das Risiko einer baldigen Abstufung sei gestiegen./fba/he