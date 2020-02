20:54 | 05.02.2020

Republikaner Romney will für Verurteilung Trumps stimmen

WASHINGTON (dpa-AFX) – Der republikanische Senator Mitt Romney will für die Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump stimmen. “Ich bin der Meinung, dass er des Amtes enthoben werden sollte”, sagte Romney am Mittwoch Fox News vor der entscheidenden Abstimmung im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Trump habe sich eines “entsetzlichen Missbrauchs des öffentlichen Vertrauens” schuldig gemacht, sagte Romney. “Ich kann mir nur schwer einen ernsthafteren Angriff auf unsere Verfassung vorstellen.” Er sei für die Anhörung zusätzlicher Zeugen im Senat gewesen, um Fakten zu bekommen, die den Präsidenten entlasten würden. Er sei sich bewusst, dass er mit seinem Votum einer Minderheit angehöre, sagte Romney. Er berief sich allerdings auf seinen geschworenen Eid und sagte, er sei so in der Lage, seinen Kindern und Enkelkindern zu sagen, dass er nach besten Kräften seine Pflicht erfüllt habe. Romney ist bislang der einzige Republikaner, der angekündigt hat, für eine Verurteilung Trumps zu stimmen. “Das ist die schwerste Entscheidung meines Lebens”, sagte er. Es gilt als sicher, dass die Republikaner mehrheitlich hinter Trump stehen und für einen Freispruch in beiden Anklagepunkten – Machtmissbrauch und Behinderung der Kongress-Ermittlungen – stimmen werden. Für eine Verurteilung Trumps müssten 67 Senatoren für mindestens einen der beiden Anklagepunkte des Repräsentantenhauses stimmen./lkl/jbz/DP/fba