10:16 | 31.01.2020

RIB Software hebt Umsatz- und Gewinnprognose in Erwartung eines Großauftrags

STUTTGART (dpa-AFX) – Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat infolge einer besser erwarteten Auftragslage seine Ziele für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr nach oben geschraubt. Der Umsatz dürfte nun 270 bis 310 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Vorher hatte RIB 260 bis 300 Millionen in Aussicht gestellt. Dementsprechend kalkuliert der Vorstand nun auch mit etwas besseren Ertragsaussichten, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 57 bis 65 Millionen Euro erwartet – zuvor waren jeweils fünf Millionen Euro weniger angepeilt. Es sei überwiegend wahrscheinlich, dass RIB einen Großauftrag eines führenden europäischen Infrastrukturkonzerns erhalte, hieß es zur Begründung. Die Aktie zog nach der Mitteilung zunächst leicht an. Über die vergangenen zwölf Monate hat das Papier mehr als die Hälfte zugelegt, liegt bei unter 20 Euro aber noch deutlich von den Hochs aus dem Frühjahr 2018 von über 36 Euro entfernt./men/jha/