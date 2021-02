17:29 | 24.02.2021

RKI-Papier entwirft Szenarien für Lockerungen oder Verschärfungen

BERLIN (dpa-AFX) – Das Robert Koch-Institut hat ein eigenes Strategiepapier mit Stufen für verschiedene Maßnahmen in der Corona-Pandemie vorgelegt: Es unterbreitet Vorschläge für Szenarien zu vorsichtigen Lockerungen oder auch Verschärfungen. Sprecher der Bundesregierung bezeichneten es am Mittwoch als wichtigen Hinweis. Das Papier mit dem Titel “ControlCovid” (Covid kontrollieren) wurde bereits vergangene Woche auf der Webseite veröffentlicht, war aber zunächst von der Öffentlichkeit unbemerkt geblieben. Zuletzt berichteten mehrere Medien darüber. In dem Papier ist unter anderem die Rede von der “Notwendigkeit einer klaren Zielstellung und transparenten Perspektive für die nächsten Monate”. Das RKI schreibt, das Papier solle als “Hilfestellung” verstanden werden. Als Ziel führen die Autoren an, die Zahl schwerer Erkrankungen, Langzeitfolgen und Todesfälle zu minimieren und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Empfohlen wird, verschiedene Kennzahlen wie die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche) auf Landkreis-Ebene zu betrachten und Lockerungen erst zu beschließen, “wenn ein überwiegender Anteil der Landkreise Indikatoren mit Werten aufweist, die dies erlauben”. Lockerungen sollen demnach vorsichtig und langsam vorgenommen werden./ggr/DP/fba