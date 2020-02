14:05 | 01.02.2020

Romano Prodi: Die Briten werden in die EU zurückkehren

TURIN (dpa-AFX) – Der ehemalige Präsident der EU-Kommission Romano Prodi rechnet mit einer Rückkehr der Briten in die Europäische Union. “Ich bin davon überzeugt, dass sie Probleme bekommen werden und nach 15 bis 20 Jahren zurückkommen”, sagte der Italiener bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Turin nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa vom Samstag. Großbritannien hatte um Mitternacht nach 47 Jahren die Gemeinschaft verlassen. Der Politiker, der von 1999 bis 2004 die EU-Kommission führte, bilanzierte kurz nach dem Brexit: “Dies ist kein schöner Tag für Europa, denn Großbritannien hat für Europa viel bedeutet, sowohl aus militärisch-politischer Sicht als auch für die wissenschaftliche Forschung und die Finanzen. Aber es hat auch immer Unruhe hineingebracht.” Über alles habe man diskutieren müssen. “Es waren schöne Jahre, aber die Beziehung zu Großbritannien war auch sehr anstrengend”, sagte der 80-jährige Prodi, der auch mal Ministerpräsident in Rom war. Die Briten hatten im Jahr 2016 in einem Referendum mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Staatengemeinschaft gestimmt./pky/DP/zb