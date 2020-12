18:36 | 27.12.2020

ROUNDUP: 18 000 französische Haushalte nach Wintersturm ohne Strom

BREST (dpa-AFX) – Nach Durchzug des Wintersturms “Bella” sind im Norden Frankreichs rund 18 000 Haushalte ohne Strom. Betroffen waren die Küstenregionen Bretagne, Normandie und Hauts-de-France, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf den Netzbetreiber Enedis berichtete. Der Wetterdienst Météo France teilte mit, es gebe starke Böen und hohe Wellen an der Atlantikküste. Auf der Spitze des Pariser Eiffelturms seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Stundenkilometern gemessen worden. Die Präfektur des Départements Manche am Ärmelkanal rief die Bürger wegen des starken Windes zu besonderer Vorsicht auf./cb/DP/nas