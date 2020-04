22:27 | 23.04.2020

ROUNDUP 2: DFL bekommt Vorauszahlung der Medienpartner – Geld für Clubs im Mai

(mit “Kicker-Bericht”/2. Absatz) FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Deutsche Fußball Liga hat sich mit “fast allen” Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. “Es wird möglich sein, den Clubs Liquidität bis 30. Juni zukommen zu lassen”, sagte DFL-Chef Christian Seifert am Donnerstag. “Erste Zahlungen sollen im Mai kurzfristig ausgelöst werden”, ergänzte er. Einem Bericht des “Kicker” zufolge sollen die 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga erst mal rund ein Drittel der Summe erhalten, die für den letzten Saisonabschnitt seitens der Medienpartner noch fällig wäre bei vertragsgemäßer Beendigung der Saison. Der Rest soll laut dem Magazin partiell pro ausgetragenem Spieltag ausbezahlt werden. “Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt”, sagte Seifert nach der Mitgliederversammlung. “Mit einer Ausnahme wurden mit allen Partnern Einigungen erzielt. Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.” Ein “besonderer Dank” gelte dem größten Medienpartner, dem Pay-TV-Sender Sky . Große TV-Partner sind zudem ARD und ZDF sowie Eurosport, der die Rechte an den Internet-Streamingdienst DAZN sublizenziert hat. Es ging um die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder, Medienberichten zufolge rund 300 Millionen Euro. Die DFL will die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison bestenfalls bis zum 30. Juni abschließen. Für den Neustart muss die Politik zustimmen./mj/jmx/DP/he