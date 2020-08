18:19 | 06.08.2020

ROUNDUP 2: LEG Immobilien steigert Gewinn – Aktienkurs legt zu

(es wird klargestellt, dass LEG die Prognose bekräftigte) DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Der Immobilienkonzern LEG hat im ersten Halbjahr 2020 mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Das FFO I lag im ersten Halbjahr bei 194,6 Millionen Euro, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der MDax-Konzern mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 235,2 Millionen Euro, acht Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Nachdem der Börsenkurs des Unternehmens am frühen Donnerstagnachmittag positiv auf die eigentlich für Freitag vorgesehene und unabsichtlich früher auf die LEG-Webseite gestellte Präsentation reagiert hatte, wurden die Zahlen etwas später auch offiziell veröffentlicht. Zum Handelsschluss im Xetra-Hauptgeschäft gehörten LEG-Aktien mit einem Aufschlag von mehr als einem Prozent zu den besten Werten im MDax . Die Prognose hat LEG bekräftigt. Bei der Kennziffer FFO I strebt das MDax -Unternehmen für das Jahr 2020 die obere Hälfte der Spanne von 370 bis 380 Millionen Euro an, wie es schon im Juni bekanntgegeben hatte. Die Ebitda-Marge soll bei 74 Prozent liegen. Der Wert der Immobilien abzüglich Schulden, genannt Net Asset Value oder NAV, stieg bis zum 30. Juni auf 117,23 Euro pro Aktie, von 105,39 Euro pro Aktie sechs Monate zuvor. Die Miete legte auf im Schnitt 5,88 Euro pro Quadratmeter leicht zu. Das Unternehmen betonte, weiter Zukäufe im Visier zu haben./fba/he