21:22 | 19.11.2020

ROUNDUP 2/Corona-Fall: Brüssel und London setzen Brexit-Gespräche online fort

(neu: Gespräche werden online fortgesetzt (1. Absatz)) BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die Chefunterhändler Michel Barnier und David Frost werden ihre Gespräche über einen Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien online fortsetzen, weil ein Mitglied des EU-Teams positiv auf das Coronavirus getestet wurde. “Die Gespräche werden persönlich fortgesetzt, wenn dies als sicher erachtet wird”, teilte ein britischer Regierungssprecher am Donnerstagabend in London mit. Die Gesundheit und das Wohl aller Beteiligten hätten Vorrang. Die beiden Teams verhandelten seit Wochenbeginn erneut in Brüssel über das angestrebte Handelsabkommen für die Zeit nach 2021. Die Corona-Infektion eines Mitglieds kommt zur Unzeit, denn es bleiben nur noch wenige Tage für eine Einigung. Ein hoher EU-Vertreter hatte den kommenden Montag (23. November) als wichtigen Stichtag genannt. Großbritannien ist Ende Januar aus der Staatengemeinschaft ausgetreten, befindet sich bis zum Jahresende aber noch in einer Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln gelten wie zuvor. Ohne eine Einigung drohen ab Neujahr Zölle, lange Staus an den Grenzen und andere Handelshürden./vsr/DP/he