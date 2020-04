17:58 | 23.04.2020

ROUNDUP: Grönland erhält Millionenpaket von US-Regierung

KOPENHAGEN (dpa-AFX) – Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Grönland mit einem millionenschweren Investitionspaket unterstützen. Die insgesamt 12,1 Millionen Dollar (rund 11,2 Millionen Euro) seien für zivile Projekte bestimmt, teilte die Regierung der weltweit größten Insel am Donnerstag mit. Davon sollen unter anderem Rohstoffindustrie, Tourismus und Bildungssektor profitieren. Es brauche Zeit, um engere Beziehungen mit anderen Ländern aufzubauen, erklärte Regierungschef Kim Kielsen. “Aber diese gute Nachricht bestätigt, dass unsere Arbeit beim Aufbau einer konstruktiven Beziehung mit den Vereinigten Staaten Früchte trägt.” Trump hatte vergangenes Jahr Interesse daran gezeigt, Grönland kaufen zu wollen, aber eine Abfuhr bekommen. Zuvor hatten der grönländische Rundfunk KNR und die dänische Zeitung “Berlingske” über das US-Paket berichtet. Die US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands, verwies darauf, dass die Arktis derzeit im Fokus vieler Länder stehe. Sie äußerte Besorgnis über die militärischen Aktivitäten Russlands und Pläne Chinas in der arktischen Region. Grönland ist weitgehend selbstständig, gehört aber offiziell zum dänischen Königreich. Aus Kopenhagen wird die Insel auch finanziell stark unterstützt./trs/DP/jha