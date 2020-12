11:55 | 08.12.2020

ROUNDUP: Impfhoffnung beflügelt ZEW-Konjunkturerwartungen

MANNHEIM (dpa-AFX) – Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 46,0 Punkte. “Die Ankündigung baldiger Impfstoffzulassungen lässt die Finanzmarktexpertinnen und -experten zuversichtlicher in die Zukunft blicken”, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Ähnlich äußerte sich Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Die Konjunkturerwartungen stimmten zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft das Winterhalbjahr mit einem blauen Auge überstehe, sagte der Ökonom. “Die Vorzeichen für ein konjunkturell besseres Jahr 2021 sind günstig.” Ungünstiger bewerten die befragten Finanzexperten die aktuelle Konjunkturlage. Der entsprechende Indikator fiel um 2,2 Zähler auf minus 66,5 Punkte. “Die neuerlichen Corona-Beschränkungen haben zu einer schwächeren Lageeinschätzung geführt”, kommentierten die Analysten von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Gegenzug bestehe aber die Erwartung, dass es bald zu einer wirtschaftlichen Erholung komme. Im November waren die ZEW-Konjunkturerwartungen noch deutlich gefallen, da die Corona-Neuinfektionen stark gestiegen waren. Diesen Rückgang konnte der Indikator im Dezember größtenteils wettmachen. Ähnlich war die Entwicklung in der Eurozone, wobei die Konjunkturstimmung dort noch deutlicher als in Deutschland stieg. Sie erhöhte sich um 21,6 Punkte auf 54,4 Zähler. Der Indikator für die konjunkturelle Lage stieg geringfügig um 0,7 Zähler auf 75,7 Punkte./bgf/jsl/mis