20:53 | 05.02.2020

ROUNDUP: Kemmerich übernimmt erste Termine als Ministerpräsident

ERFURT/JENA (dpa-AFX) – Nach seiner überraschenden Wahl zum Ministerpräsidenten nimmt Thomas Kemmerich (FDP) am Donnerstag seine ersten öffentlichen Termine als Regierungschef wahr. Am Vormittag wird der 54-Jährige nach Angaben eines FDP-Sprechers bei der “Konferenz Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie” in Erfurt erwartet. Dort stand bisher auch ein Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf dem Programm. Ob Altmaier tatsächlich kommen wird, war nach Angaben seines Ministeriums von Mittwochabend aber noch offen. Am frühen Donnerstagabend steht dann ein Empfang des Optik-Konzerns Carl Zeiss in Jena auf der Terminliste des Ministerpräsidenten. Kemmerich übernimmt damit die Termine, die eigentlich sein Amtsvorgänger Bodo Ramelow (Linke) auf der Agenda hatte. Altmaier kritisierte am Mittwoch, die FDP habe eine Wahl durch die AfD billigend in Kauf genommen. Kemmerichs Nominierung sei nur dann aussichtsreich gewesen, wenn man diesen Ausgang für möglich gehalten habe. “So ist politisch und gesellschaftlich enormer Schaden entstanden”, schrieb er auf Twitter. Wie die CDU-Spitze unterstützte auch Altmaier Neuwahlen./geh/hum/tam/DP/fba