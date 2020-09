18:48 | 28.09.2020

ROUNDUP: Macron will Oppositionelle Tichanowskaja in Litauen treffen

PARIS (dpa-AFX) – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja am Dienstag im Rahmen einer Reise im Baltikum treffen. Das verlautete am Montagabend aus Kreisen des Pariser Präsidialamts. Der französische Regierungssprecher Gabriel Attal hatte zuvor gesagt, der Präsident werde die 38-Jährige treffen, falls sie darum bitte. Bei Macrons Reise stehen zunächst politische Gespräche in der litauischen Hauptstadt Vilnius auf der Agenda. Wie der Regierungssprecher weiter sagte, werde Macron im Baltikum über die Lösung der Krise in Belarus sprechen. Attal verwies auf Interview-Äußerungen Macrons vom Wochenende. “Es ist klar, dass (Präsident Alexander) Lukaschenko gehen muss”, hatte der 42-Jährige der Sonntagszeitung “Journal du Dimanche” gesagt. “Was in Belarus passiert, ist eine Krise der Macht, eine autoritäre Macht, die die Logik der Demokratie nicht akzeptieren kann und die sich mit Gewalt an die Macht klammert.” Die EU erkannte die Wahl Lukaschenkos zum Präsidenten nicht an. Demonstranten in Minsk sehen Tichanowskaja als die wahre Siegerin der Präsidentenwahl vom 9. August./cb/DP/nas