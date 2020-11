17:07 | 09.11.2020

ROUNDUP: Online-Banking bei zahlreichen Volksbanken ausgefallen

BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) – Viele Volksbank-Kunden hatten am Montag Schwierigkeiten, ihre Bankgeschäfte online oder am Automaten abzuwickeln. Bei 150 der bundesweit rund 840 Volksbanken kam es vom frühen Morgen an zu Ausfällen, teilte der zuständige Dienstleister Fiducia & GAD mit. Ursache sei eine System-Umstellung gewesen. Gegen 16.30 Uhr konnten die Kunden aller Volksbanken demnach wieder auf alle Dienste zugreifen. Ein Hacker-Angriff wurde als Ursache der Panne ausgeschlossen./bf/DP/stw