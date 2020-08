21:47 | 12.08.2020

ROUNDUP: Paukenschlag bei Knorr-Bremse: Chef geht

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse muss sich Knall auf Fall einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Eulitz scheide zum Monatsende im “gegenseitigen Einvernehmen” aus, teilte das Unternehmen am Mittwochabend überraschend in München mit. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. Die Aufgaben des Managers nähmen in der Übergangszeit andere Vorstandsmitglieder wahr. Der Aktienkurs von Knorr-Bremse reagierte auf der Handelsplattform Tradegate zunächst kaum auf die Neuigkeit. Der Grund für das Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden nach nur zehn Monaten liege in “tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten” zwischen Eulitz und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Mangold, hieß es weiter. Diese beträfen “Fragen der Führung und der aktiven Gestaltung unternehmerischer Belange”. Die unterschiedlichen Ansichten hätten zu einer “wachsenden Belastung des Verhältnisses” der beiden Manager geführt und die “Fortsetzung der Zusammenarbeit unmöglich gemacht”. Erst kürzlich war Großaktionär Heinz Hermann Thiele nach vier Jahren Pause wieder in den Aufsichtsrat von Knorr-Bremse eingezogen. Er hält mit seiner Familie fast zwei Drittel an dem Spezialisten für Zug- und Lkw-Bremsen. Auf der Hautversammlung des Unternehmens Ende Juni hatte der nun geschasste Vorstandschef noch über Thiele gesagt: “Seine strategische Weitsicht hat das Unternehmen nicht nur zu einem Weltmarktführer und international führenden Industrieunternehmen gemacht, sondern auch für den Kapitalmarkt bestens aufgestellt.”/he/ck