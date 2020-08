11:25 | 21.08.2020

ROUNDUP: Pfizer und Biontech melden Erfolg zu Corona-Impfstoff – Biontech steigt

NEW YORK/MAINZ (dpa-AFX) – Die Forschungspartner Pfizer und Biontech kommen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eigenen Aussagen zufolge voran. Weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase I mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 seien positiv ausgefallen, teilten der US-Pharmakonzern und das Mainzer Biotechunternehmen am Donnerstagabend gemeinsam mit. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt. An der Börse gab es Beifall: Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Anteilsscheine von Biontech kräftig gehandelt. Die an der Nasdaq erstnotierten Aktien stiegen dort zuletzt um rund 8 Prozent. Seit ihrer Erstnotiz an der US-Börse zum Ausgabepreis von 15 Dollar im vergangenen Oktober hat sich der Biontech-Kurs vervierfacht. Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu hatte sich erst kürzlich positiv zu Biontech geäußert: Das Biotech-Unternehmen arbeite in Lichtgeschwindigkeit an der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, schrieb der Experte. Die beiden Unternehmen planen weiterhin für den Erfolgsfall, die Zulassung für den Wirkstoff frühestens im Oktober zu beantragen. Sollte die Impfung grünes Licht von den Behörden bekommen, sollen noch bis Ende dieses Jahres weltweit bis zu 100 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Bis Ende 2021 planen die beiden Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Impfstoffdosen. Ob der Impfstoff-Kandidat aber tatsächlich vor einer Corona-Infektion schützt, muss in der Phase II/III gezeigt werden. Diese zulassungsrelevante Studie mit dem BNT162b läuft seit Juli. Teilnehmen sollen bis zu 30 000 Menschen. Bislang seien in das Programm 11 000 Teilnehmer aufgenommen worden, hieß es weiter. Darunter seien auch Menschen aus solchen Gegenden, in denen sich das Virus stark verbreite./tav/mf/fba