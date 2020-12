5:15 | 07.12.2020



ROUNDUP: Schleswig-Holstein als letztes Bundesland auch Corona-Risikogebiet



KIEL (dpa-AFX) – Schleswig-Holstein ist am Sonntag als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-Risikogebiet geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100 000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Damit ist der wichtige Risikowert von 50,1 überschritten. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen. Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue Fälle.

Bereits am Sonntagnachmittag hatte das Nachbar-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Warnwert überschritten. Dort stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 50,6. Damit sind nun alle Bundesländer Corona-Risikogebiet.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben immer noch die geringsten Inzidenzen im Vergleich der Bundesländer. Mit Stand 6. Dezember 0.00 Uhr meldete das Robert Koch-Institut für Niedersachsen einen Wert von 71,9. Alle anderen Bundesländer lagen über der Marke von 100.

Unterdessen kündigten die SPD-Landtagsfraktion und der SPD-Landesvorstand an, sich gegen Corona impfen zu lassen, sobald in Deutschland ein Impfstoff zugelassen ist und zur Verfügung steht. “Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, denn schließlich geht es nicht nur um den Selbstschutz, sondern um den Schutz aller Menschen”, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli in Kiel der Deutschen Presse-Agentur.

Massive Kritik übte die SPD-Landeschefin an Kampagnen gegen das Impfen. “Die derzeitigen Kampagnen der selbst ernannten Impfgegner, die alte Mythen mit grobem Blödsinn vermischen, sind eine gefährliche Desinformation”, sagte Midyatli. Manche Kritiker versuchten, die Bevölkerung zu verunsichern und die eigenen Verschwörungstheorien oder zumindest das eigene verkorkste Weltbild zu verbreiten. “Wenn sich zu viele nicht impfen lassen, wird die Konsequenz sein, dass wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen”, warnte Midyatli.

Wer nachvollziehbare Bedenken gegen die neuen Impfstoffe habe, solle sich bei offiziellen Quellen oder den bekannten Faktencheckern informieren. Natürlich gebe es auch bei Impfungen “ein sehr geringes Restrisiko”, sagte Midyatli. Dagegen stehe aber eine Krankheit, bei der das Todesrisiko um ein Vielfaches höher sei.

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 15 771 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung weiter mitteilte. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt, 24 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 12 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 12 500 geschätzt./ili/mho/DP/zb