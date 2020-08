19:01 | 27.08.2020

ROUNDUP: Senat verlängert Verbot von Großveranstaltungen bis Jahresende

BERLIN (dpa-AFX) – Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 Teilnehmern bleiben in Berlin bis Ende des Jahres untersagt. Der Senat verlängerte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag ein entsprechendes Verbot wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Dezember. Bisher galt es bis zum 24. Oktober. Bei Veranstaltungen in Räumen soll es ebenfalls bis Jahresende bei einer Obergrenze von 1000 Teilnehmern bleiben. Aktuell liegt sie bei 500 Menschen, ab 1. September steigt sie auf 750 Personen. Vom 1. Oktober an sind dann 1000 erlaubt – nunmehr bis 31. Dezember statt bisher vorgesehen bis zum 24. Oktober. Hintergrund sind bundesweit steigende Infektionszahlen. Vor der Senatssitzung hatten die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) daher in einer Videokonferenz über eine Neujustierung der Corona-Maßnahmen beraten. Die Beteiligten einigten sich darauf, Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern und größere Konzerte weiterhin zu verbieten – bis mindestens 31. Dezember. Keine Einigung auf bundesweit geltende Obergrenzen bei der Teilnehmerzahl gab es dagegen bei den umstrittenen Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. Die Bürger werden stattdessen gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien. Auch der Berliner Senat traf dazu nach dpa-Informationen keine Festlegungen./kr/DP/eas