15:24 | 14.01.2020

ROUNDUP: Steigende Eierpreise – Aldi und Lidl dürften weitere Händler folgen

MÜLHEIM/NECKARSULM (dpa-AFX) – Die Eierpreise sind wenige Tage nach dem Jahreswechsel in Bewegung geraten. Aldi hat die Preise für die 10er-Packung Eier aus Bodenhaltung sowie Eier aus Freilandhaltung um jeweils 10 Cent angehoben. Die neuen Preise gelten seit Freitag, wie eine Sprecherin von Aldi Süd der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach kosten bei Aldi Süd 10 Eier aus Bodenhaltung nun 1,29 Euro und 10 Eier aus Eier aus Freilandhaltung 1,69 Euro. Auch beim selbstständigen Schwesterunternehmen Aldi Nord gelten diese Preise, wie aus einer Online-Übersicht des Discounters hervorgeht. Auch beim Aldi-Erzrivalen Lidl sind die meistverkauften Eier um zehn Cent je 10-er Packung teurer geworden: Lidl Deutschland habe “im Rahmen der vom Markt vollzogenen Preisveränderung” den Preis für Eier aus Bodenhaltung auf 1,29 Euro und für Eier aus Freilandhaltung auf 1,69 Euro angepasst, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag auf Anfrage mit. Gefärbte Eier aus Bodenhaltung je 10er Packung wurden demnach um 20 Cent teurer und kosten jetzt 1,89 Euro. Die neuen Preise für Eier aus Boden und Freilandhaltung sind nach Einschätzung von Branchenbeobachter Matthias Queck aber kein Rekordhoch. “Auf diesem Preisstand waren sie vorher schon einmal”, sagte er der dpa. Anfang Januar sei im deutschen Lebensmittelhandel traditionell ein Zeitpunkt, an dem sich die Eierpreise verändern können. Aldi gilt als Messlatte für andere große Lebensmittelhändler, die zumeist innerhalb weniger Tage Preisveränderungen bei den häufig verkauften Produkten in der untersten Preislage nachvollziehen. Auch einige Schokoladenprodukte wurden zum 10. Januar bei Aldi teurer. Kräftig um fast 20 Prozent stieg der Preis für Pistazien. Aldi Nord verwies bei den jüngsten Preisveränderungen auf höhere Rohstoffpreise. “Generell orientieren wir uns stets an der Entwicklung der Rohstoffpreise, um keine Qualitätskompromisse für unsere Kunden einzugehen. Entwickeln sich die Preise wieder runter, geben wir den Preisvorteil umgehend an unsere Kunden weiter”, erklärte eine Sprecherin des Essener Unternehmens auf Anfrage./vd/DP/jha