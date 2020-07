19:48 | 15.07.2020

ROUNDUP: Trump-Berater übt Kritik an Fauci – Weißes Haus: Privatmeinung

WASHINGTON (dpa-AFX) – Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat mit harscher Kritik an dem prominenten Immunologen Anthony Fauci in der Corona-Krise für Wirbel gesorgt. Navarro schrieb in einem Gastbeitrag für “USA Today”, Fauci habe in jedem Punkt, in dem er mit ihm in der Krise zu tun gehabt habe, falsch gelegen. “Wenn Sie mich also fragen, ob ich auf Dr. Faucis Rat höre, ist meine Antwort: nur mit Skepsis und Vorsicht.” Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, teilte am Mittwoch auf Twitter mit, der Gastbeitrag habe nicht den normalen Genehmigungsprozess des Weißen Hauses durchlaufen und gebe ausschließlich Navarros Meinung wieder. US-Präsident Donald Trump schätze das Fachwissen der medizinischen Experten, die seine Regierung beraten. Trump sagte am Mittwoch im Weißen Haus zu dem Gastbeitrag: “Das ist Peter Navarro, aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Dr. Fauci.” Trump selbst hatte Fauci, der Teil der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses ist, am vergangenen Donnerstag vorgeworfen, “viele Fehler” gemacht zu haben. Medien wie die “Washington Post” und CNN hatten vor wenigen Tagen berichtet, dass sie eine Liste des Weißen Hauses mit Aussagen Faucis bekommen hätten, die zeigen soll, dass sich dieser in der Pandemie mehrfach getäuscht habe. Die “New York Times” wertete die Fauci-Liste des Weißen Hauses als Versuch, die Glaubwürdigkeit des Experten zu untergraben. Fauci äußert in Interviews offen seine Sorge über die Entwicklung der Pandemie in den USA. Er hat mehrfach davor gewarnt, Schutzmaßnahmen vorschnell zurückzunehmen. Das steht im Kontrast zu Trump, der sich trotz dramatisch steigender Infektionszahlen optimistisch zeigt und möglichst schnell zur Normalität zurückkehren will./lkl/cy/DP/eas