17:27 | 01.03.2021

ROUNDUP/ USA: Industriestimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

TEMPE (dpa-AFX) – Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 60,8 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit drei Jahren. Analysten hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 58,9 Punkte gerechnet. Der wichtige Frühindikator signalisiert so weiterhin robustes Wachstum. Werte über 50 Punkten deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Die Industrie leidet deutlich weniger unter den Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens als der Dienstleistungssektor. “Der ISM-Index deutet ein signifikantes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie an”, kommentiert Tobias Basse, Analyst bei der NordLB. “Damit scheinen die Belastungen durch die Coronavirus-Krise bei den Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten immer stärker in den Hintergrund zu treten.” Es legten wichtige Unterkomponenten des ISM-Index zu. So stiegen die Produktions, die Auftrags- und die Preiskomponente. “Diese Nachrichten sind offenkundig nicht geeignet, die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt zu dämpfen”, so Basse. Auch der Unterindikator für den Arbeitsmarkt verbesserte sich. Das ISM-Institut verweist zudem auf einen Mangel an Vorprodukten und steigenden Materialkosten. Die Aktienmärkte weiteten ihre Gewinne aus. Der US-Dollar profitierte jedoch nicht von den Daten. Die US-Anleihen reagierten kaum./jsl/he