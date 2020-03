18:44 | 26.03.2020

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wall Street treibt Erholung weiter an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) – Europas Börsen haben am Donnerstag ihre Erholung den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Stützend wirkte einmal mehr die fortgesetzte Kursrally an der Wall Street, nachdem die Corona-Krise zuvor die Börsen weltweit auf rasante Talfahrt geschickt hatte. Nun sorgten die Verabschiedung eines massiven staatlichen Hilfspakets in den USA sowie beruhigende Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell für weiteren Optimismus. Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 1,70 Prozent auf 2847,78 Punkte aus dem Handel. Damit stieg der Eurozonen-Leitindex in den vergangenen drei Tagen wieder um fast 15 Prozent. Vor zehn Tagen noch war er bei zwischenzeitlich knapp über 2300 Punkten auf den tiefsten Stand seit 2012 gesackt. Der französische Cac 40 legte am Donnerstag um 2,51 Prozent auf 4543,58 Zähler zu. Der Londoner FTSE 100 rückte um 2,24 Prozent auf 5815,73 Punkte vor. Die gravierenden Folgen der Pandemie zeigten in den USA unterdessen erste Daten vom Arbeitsmarkt. So stieg die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe infolge der Zuspitzung der Corona-Krise sprunghaft rund 3,3 Millionen an. Erneut legten sämtliche europäische Branchen wieder zu. Die schwer gebeutelte Freizeit- und Luftfahrtbranche führte mit einem Plus von 7,5 Prozent die 19 Sektoren an. Unter ihnen erholten sich auch die in London notierten Tui-Aktien den nunmehr dritten Tag in Folge und stiegen um weitere 14,3 Prozent. In den vorangegangenen zwei Tagen war das Papier des angeschlagenen Reiseveranstalters jeweils um etwas mehr als 6 Prozent gestiegen. Nun setzen die Anleger vor allem auf Staatshilfen für das Unternehmen. Aktien der besonders konjunkturempfindlichen Rohstoffproduzenten zählten zu den Schlusslichtern unter den Gewinnern. So legte der Bergbausektor nur um 0,4 Prozent zu und der Öl- und Gassektor um 0,6 Prozent. Hier belasten vor allem die wieder sinkenden Ölpreise. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dämpfen nicht zuletzt die Nachfrage nach Rohöl erheblich. Zugleich zeichnet sich weiter keine Entspannung im Preiskampf zwischen dem Opec-Staat Saudi-Arabien und Russland ab. Unter den Einzelwerten verloren Shell -Aktien etwas mehr als 4 Prozent und BP gaben um 0,7 Prozent nach. Größter Gewinner im EuroStoxx 50 war die Aktie von Airbus mit Kursgewinnen von etwas mehr als 20 Prozent. Stützend wirkte die positive Stimmung in den USA, wo die Boeing-Aktien weiter deutlich anzogen. Sie zählen zu den größten Profiteuren des US-Konjunkturpaketes. Da Kreisen zufolge auch US-Fluggesellschaften umfangreiche staatliche Unterstützung erhalten, dürfte auch dies treiben. Als potenzielle Kunden von Airbus könnten künftig wieder besser dastehen. Zudem könnten Anleger auch mit Blick auf Airbus auf staatliche Rückendeckung hoffen./ck/jha/