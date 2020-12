10:19 | 14.12.2020

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Lockdown-Furcht weicht – Dax steigt

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax hat sich am Montag von seinem jüngsten Kursrücksetzer erholt. In der ersten Stunde nach der Eröffnung gewann der Leitindex 0,90 Prozent auf 13 232,02 Zähler. Am Freitag hatte ihm zeitweise noch der Rutsch unter 13 000 Punkte gedroht. Dass die runde Marke gehalten habe, wertete Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners positiv. Der inzwischen beschlossene harte Lockdown für Deutschland überrasche kaum mehr, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Er gilt von diesem Mittwoch an. Auch die Chance auf eine weitere Konjunkturspritze in den USA noch vor dem Jahresende sorge für etwas Optimismus, ergänzte Cutkovic. Für den MDax der 60 mittelgroßen Werte ging es zu Wochenbeginn um 0,20 Prozent auf 29 668,30 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent. An der Dax-Spitze machten mit einem Plus von drei Prozent Munich Re ihre Freitagsverluste wett. Eine frische Kaufempfehlung der Bank of America für die Titel des Rückversicherers half. BASF profitierten von einer Hochstufung durch die Credit Suisse mit plus 2,2 Prozent. Vermeintlich defensive Werte aus dem Immobiliensektor waren hinten im Dax: Vonovia und Deutsche Wohnen verloren jeweils knapp ein Prozent. Die Krisengewinner-Papiere des Essenslieferdienstes Delivery Hero und des Kochboxenversenders Helllofresh waren vorbörslich noch sehr fest, zuletzt sah das mit einem Plus von nur noch 0,5 Prozent für Delivery Hero und einem Minus von 1,7 Prozent für Hellofresh etwas anders aus. Besonders Hellofresh zollten damit ihrer jüngsten Rally etwas Tribut. Im SDax sackten die Titel von Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt um jeweils rund fünf Prozent ab. Auch Hornbach gilt als Krisengewinner, doch nun sorgt die im Zuge des Lockdowns beschlossene Schließung auch von Baumärkten offenbar doch für einen Dämpfer. Auf die 1:5-Niederlage gegen Stuttgart und der anschließenden Trainer-Entlassung von Lucien Favre reagierten auch die Aktien-Anleger von Borussia Dortmund enttäuscht. Die Aktien gaben um knapp ein Prozent nach. Nordex rückten dafür um viereinhalb Prozent vor. Ein Händler verwies auf eine von der Koalition vereinbarte schnellere Expansion erneuerbarer Energien./ajx/jha/