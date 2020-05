18:18 | 29.05.2020

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht mit Minus ins lange Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach fünf Handelstagen im Plus hat der Dax am Freitag erstmals wieder Verluste verzeichnet. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich nach einigem Auf und Ab im Handelsverlauf schlussendlich mit einem Abschlag von 1,65 Prozent bei 11 586,85 Punkten. Die sich abzeichnenden neuen Spannungen zwischen den USA Und China angesichts der Hongkong-Krise seien nun von den Anlegern nicht länger ignoriert worden schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Vor dem verlängerten Pfingstwochenende gingen die Investoren deshalb auf Nummer sicher. Tags zuvor hatte der Dax im Zuge der Erholung vom Corona-Crash mit 11 813 Punkten den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Trotz der aktuellen Verluste kommt der Mai damit auf ein Kursplus von rund 6,7 Prozent. Der Wochenanstieg beträgt 4,6 Prozent. In den Reihen hinter dem Dax ging es am Freitag für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte um 0,93 Prozent auf 25 396,00 Zähler nach unten. Während die Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise am letzten Handelstag des Monats in den Hintergrund rückten, sorgte für zusätzlich Nervosität, dass US-Präsident Donald Trump für diesen Freitag eine Stellungsnahme zum Konflikt mit Peking angekündigt hat. Trotz massiver internationaler Kritik hatte Chinas Volkskongress die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Gewinnmitnahmen gab es am Freitag europaweit vor allem im Tourismus-, Automobil- und Bankensektor. Im Dax zollten Lufthansa mit einem Minus von knapp sechseinhalb Prozent ihrer jüngsten Erholungsrally Tribut. Daimler und Volkswagen rutschten ebenfalls kräftig ab mit Verlusten von fast fünf beziehungsweise knapp dreieinhalb Prozent. Continental , die zudem von Morgan Stanley auf “Equal-weight” abgestuft wurden, gaben rund viereinhalb Prozent nach. Unter gleich zwei Abstufungen litten im MDax die Anteile des Modekonzerns Hugo Boss, , die nach ihrer jüngsten Erholung nun mit einem Abschlag von mehr als neun Prozent als Index-Schlusslicht hervorstachen . Sowohl Jefferies als auch die DZ Bank senkten ihre Empfehlung auf “Hold”. Auch international ging es vor dem Wochenende abwärts: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,43 Prozent auf 3050,20 – für den Börsenmonat Mai stand aber ebenfalls ein Plus zu Buche. Abschläge von rund 1,6 Prozent verbuchte der Pariser Leitindex Cac 40 , während es für den FTSE 100 in London um mehr als zwei Prozent abwärts ging. An der Wall Street lag der Dow Jones Industrial zum hiesigen Handelsschluss mit knapp einem Prozent im Minus. Der Euro kostete zuletzt 1,1106 US-Dollar. Mit 1,1145 Dollar hatte die europäische Gemeinschaftswährung zuvor den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1136 (Donnerstag: 1,1016) Dollar fest. Am deutschen Anleihemarkt rückte der Rentenindex Rex um 0,02 Prozent auf 144,54 Punkte vor. Die Umlaufrendite stagnierte bei minus 0,41 Prozent. Der Bund-Future gewann 0,16 Prozent auf 172,35 Punkte./tav/he — Von Tanja Vedder, dpa-AFX —