22:44 | 06.07.2020

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow erobert 26 000 Punkte zurück

NEW YORK (dpa-AFX) – Angeführt von einer Kursrally der Technologiewerte haben die US-Aktienmärkte nach dem langen Feiertagswochenende einen starken Wochenstart hingelegt. Deutlich positive Impulse kamen dabei von den chinesischen Börsen. In China war der Leitindex CSI 300 um rund sechs Prozent auf den höchsten Stand seit fünf Jahren nach oben geschnellt. Der Dow Jones Industrial schloss 1,78 Prozent höher bei 26 287,03 Punkten und somit fast auf seinem Tageshoch. Zudem endete der Leitindex damit erstmals seit fast zwei Wochen wieder über der Marke von 26 000 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,59 Prozent auf 3179,72 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,53 Prozent auf 10 604,06 Punkte nach oben. Am Freitag waren die US-Börsen wegen der Feierlichkeiten um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen geblieben. Die Stimmung der US-Dienstleister – gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex – hellte sich im Juni stärker auf als erwartet und signalisiert nun wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Im April war der Einkaufsmanagerindex angesichts der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009 abgesackt. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Unter den Einzelwerten setzte sich der Höhenflug einiger schwergewichteter US-Technologieaktien mit weiteren Rekordständen fort. Die Papiere von Amazon überwanden erstmals die Marke von 3000 US-Dollar und erklommen ein Rekordhoch von 3059,88 Dollar. Letztlich gewannen sie rund 5,8 Prozent. Die Anteilsscheine von Apple kletterten bis auf einen historischen Höchststand von 375,78 Dollar und endeten rund 2,7 Prozent im Plus. Die Aktien von Microsoft stiegen auf ein Rekordhoch von 211,13 Dollar und waren damit erstmals mehr als 1,6 Billionen Dollar wert. Zum Vergleich: Alle 30 Dax-Werte kommen zusammen auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 1,4 Billionen Dollar. Die Titel des Softwarekonzerns schlossen rund 2,2 Prozent fester. Die Papiere von Netflix kratzten an der Marke von 500 Dollar und erreichten ein Hoch von 499,50 Dollar. Sie gingen mit einem Gewinn von rund 3,6 Prozent aus dem Handel. Auch die Aktien von Tesla verbuchten mit 1377,79 Dollar ein weiteres Rekordhoch. Letztlich gewannen die Titel Elektroautobauers rund 13,5 Prozent. Zuvor hatten einige Analystenhäuser ihre Kursziele teils kräftig angehoben. Die Anteilsscheine von Uber verteuerten sich um 6,0 Prozent. Der Online-Vermittler für Personenbeförderung übernimmt den Essenauslieferer Postmates für 2,65 Milliarden US-Dollar. Zur Finanzierung will Uber rund 84 Millionen neue Aktien ausgeben. Der Euro hielt sich im US-Geschäft über der Marke von 1,13 Dollar und notierte zuletzt bei 1,1307 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1325 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8830 Euro gekostet. Richtungsweise zehnjährige US-Staatsanleihen verloren 4/32 Punkte auf 90 14/32 Punkte und rentierten mit 0,68 Prozent./edh/fba