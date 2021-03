22:08 | 17.03.2021

ROUNDUP/IPO: Vantage Towers geht für 24 Euro pro Aktie an die Börse

LONDON (dpa-AFX) – Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone nimmt mit dem Börsengang seiner europäischen Funkturmsparte Vantage Towers 24 Euro pro Aktie ein. Wenn die Mehrzuteilungsoption voll ausgeübt wird, liegt der Bruttoerlös bei 2,3 Milliarden Euro, teilten Vodafone und Vantage Towers am Mittwochabend mit. Mit dem Ausgabepreis bestätigten die Unternehmen einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Nachmittag. Bei dem Preis hätte Vantage Towers eine Marktkapitalisierung von 12,1 Milliarden Euro. Vodafone will knapp 96 Millionen Aktien ausgeben, darin enthalten ist die Mehrzuteilungsoption von knapp 13 Millionen Aktien. Vodafone-Chef Nick Read lobte den Schritt als Teil der Neuausrichtung des Konzerns./fba/la