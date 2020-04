6:35 | 22.04.2020

ROUNDUP/Maas: Solidarität mit EU-Partnern auch im eigenen Interesse

BERLIN (dpa-AFX) – Kurz vor dem EU-Gipfel zur Corona-Pandemie hat Bundesaußenminister Heiko Maas die besondere Verantwortung Deutschlands bei der Überwindung der Krise betont – gerade mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr. “In der Krise kommt es besonders auf Führung an – natürlich wird unsere Ratspräsidentschaft deshalb jetzt noch wichtiger”, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse die Handlungsfähigkeit der EU-Institutionen erhalten, das Krisenmanagement optimieren, eine kontrollierte Exitstrategie entwickeln und vor allem die wirtschaftliche Wiederbelebung Europas aufs Gleis bringen. “Daran wird unsere Präsidentschaft gemessen.” Maas betonte, dass die Solidarität Deutschlands mit den weitaus härter von der Krise betroffenen Ländern auch im eigenen Interesse sei. “Solidarität gehört zum Wertefundament der EU”, sagte er. “Aber als exportorientierte Volkswirtschaft ist Solidarität auch in unserem eigenen Interesse: Wenn weite Teile der EU tief in der Krise stecken – wer kauft dann unsere Produkte?” Bei ihrem Videogipfel am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbarte europäische Krisenhilfen billigen und zudem erste Weichen für ein großangelegtes Wiederaufbauprogramm stellen. Die EU-Finanzminister hatten vor zwei Wochen ein erstes europäisches Hilfspaket für Jobs, Unternehmen und verschuldete Staaten im Umfang von bis zu 540 Milliarden Euro geschnürt. Deutschland – und die Niederlande – waren zuletzt vor allem von südlichen EU-Staaten heftig kritisiert worden, weil sie gemeinsame Schulden über sogenannte Corona-Bonds ablehnen. Italien und Spanien sind von der Pandemie besonders betroffen, und vor allem der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte zeigt sich verbittert über fehlende Unterstützung. Am 1. Juli übernimmt Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Maas betonte, dass man nicht trotz, sondern gerade wegen Corona auch andere strategisch wichtige Themen voranbringe wolle. Er nannte Klimaschutz, Flucht und Migration, Rechtsstaatlichkeit und Digitalisierung. “Es gilt, die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen und einige Hebel in der EU neu zu justieren”, sagte er. Weiteres Schwerpunktthema werden die Verhandlungen mit Großbritannien über die Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit sein. Maas betonte, dass diese durch die Corona-Krise deutlich erschwert würden. “Natürlich wird es eine enorme Doppelbelastung, wenn wir neben Corona zum Jahreswechsel auch noch den Brexit bewältigen müssen”, sagte er./mfi/DP/zb