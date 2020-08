13:29 | 24.08.2020

ROUNDUP/Streit um Erdgas: Maas auf Vermittlungsreise nach Athen und Ankara

ATHEN (dpa-AFX) – Deutschland will erneut im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer vermitteln. Außenminister Heiko Maas reist dazu an diesem Dienstag nach Athen und Ankara. Deutschland bemühe sich darum, dass die Regierungen in Griechenland und der Türkei einen direkten Dialog beginnen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Man nehme die Spannungen dort sehr ernst. Man habe auch große Sorge, dass eine weitere Eskalation des Streites auch schwerwiegende Folgen haben könne, machte der Sprecher auf die Frage deutlich, ob auch eine militärische Auseinandersetzung möglich sei. Man brauche jetzt Signale der Deeskalation. Regierungssprecher Steffen Seibert unterstrich, dass Deutschland und Frankreich in dem Konflikt das gleich Ziel einer friedlichen Beilegung hätten, wenn auch die Wege dorthin unterschiedlich seien. Zur symbolischen Unterstützung Griechenlands ließ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Militärpräsenz des Landes in der Region verstärken. Deutschland nimmt eher eine Vermittlerrolle ein. Griechenland bezichtigt die Türkei, vor griechischen Inseln illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Auch die EU hat die türkischen Aktionen verurteilt und Ankara aufgefordert, sie einzustellen. Die Regierung in Ankara vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen probeweise nach Erdgas gebohrt wird, zum türkischen Festlandsockel gehören. Die Spannungen dauerten unterdessen an: Die griechischen Streitkräfte bleiben vorerst in Alarmbereitschaft, wie das Staatsfernsehen (ERT) meldete. Am Vorabend hatte die türkische Marine die Verlängerung der Suche nach Erdgas in einem umstrittenen Gebiet südlich der griechischen Insel Rhodos bis zum 27. August angekündigt. Die Forschungen sollten ursprünglich am Sonntagabend enden. Athen schließt einen direkten Dialog aus, solange die Forschungen des türkischen Forschungsschiffes “Oruc Reis” andauern. Die Türkei zeige “mit der Fortsetzung ihres provokativen Verhaltens”, dass ihre Berufung auf das internationale Recht “reiner Vorwand sind”, hieß es aus Kreisen des griechischen Außenministeriums./tt/DP/mis