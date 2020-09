14:48 | 18.09.2020

‘Ruhr Nachrichten’: Hummels nun Vize-Kapitän bei Borussia Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) – Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gibt es einen neuen Mannschaftsrat. Das berichten die “Ruhr Nachrichten” (Freitag) und berufen sich auf interne Informationen. Demnach kehrt Thomas Delaney in das nun fünfköpfige Gremium zurück. Mats Hummels nimmt künftig den Rang des Stellvertreters von Kapitän Marco Reus ein und folgt damit auf Lukasz Piszczek, der freiwillig ausgeschieden war. Neben Axel Witsel, der weiterhin dem Mannschaftsrat angehört, rückt auch Emre Can nach seinem Wechsel im vergangenen Winter von Juventus Turin in das Gremium./lap/DP/eas