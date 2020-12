21:02 | 14.12.2020



Rund 100 Festnahmen bei Rentnerprotesten in Belarus



MINSK (dpa-AFX) – Bei den traditionellen Rentnerprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind in der belarussischen Hauptstadt Minsk Menschenrechtlern zufolge zahlreiche Demonstranten festgenommen worden. Das Zentrum Wesna veröffentlichte am Montagabend mehr als 100 Namen – der älteste Festgenommene ist demnach Jahrgang 1937, also 82 oder 83 Jahre alt. Am Vortag waren dem Innenministerium zufolge 271 Menschen in Gefängnisse gekommen, weil sie an nicht genehmigten Kundgebungen teilgenommen hätten.

Belarus steckt seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Für die Opposition ist Swetlana Tichanowskaja die wahre Siegerin. Die 38-Jährige war nach der Abstimmung ins EU-Land Litauen geflohen.

Tichanowskaja war am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden. Steinmeier stellte sich anschließend hinter die Demonstrierenden: "Mutig und beharrlich fordern die Menschen in Belarus seit Monaten freie und faire Wahlen und ein Ende staatlicher Gewalt und Repression", sagte er. "Sie brauchen und sie verdienen unsere Aufmerksamkeit, Hilfe und Unterstützung."