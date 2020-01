18:06 | 24.01.2020

RWE-Chef Schmitz kündigt Rückzug an

HAMBURG (dpa-AFX) – RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz hat einen Generationenwechsel an der Spitze des Stromkonzerns angekündigt. Die Neuausrichtung des Unternehmens auf erneuerbare Energien sei ein sehr internationales Geschäft, sagte er dem “Spiegel”. “Ich weiß nicht, ob ich dafür langfristig der richtige Manager bin.” Er werde im nächsten Jahr 64 Jahre alt. “Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, den Job in jüngere Hände zu geben.” Schmitz war im Oktober 2016 Vorstandschef von RWE geworden. Mit dem einstigen Konkurrenten Eon hatte er eine komplette Neuaufteilung der Geschäftsfelder der beiden Energieriesen ausgehandelt. Der Braunkohleverstromer RWE wurde dadurch zu einem großen Erzeuger von Ökostrom./hff/DP/stw