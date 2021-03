21:38 | 29.03.2021

Saarland schließt Verzögerung des Öffnungsmodells nicht aus

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) – Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt eine Verzögerung des umstrittenen Öffnungsmodells für sein Bundesland aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen nicht aus. “Selbst wenn wir wegen exponentiellem Wachstum einer 3. Welle nicht zum 6.4. starten könnten – das Saarland-Modell wird kommen. Mehr Tests, mehr Impfen, mehr App, mehr Freiheit, mehr Umsicht”, twitterte der Regierungschef am Montagabend. Er unterstrich zugleich: “Die Menschen wollen Perspektive; sind bereit, dafür was zu tun und weiter zurückhaltend zu sein.” Das Saarland will vom 6. April an Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen: Voraussetzung für Gäste, Besucher und Nutzer ist ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Zuvor hatte Hans das Vorhaben trotz Kritik verteidigt. “Wir werden diese Strategie weiterverfolgen”, sagte der Ministerpräsident am Mittag in Ottweiler. Es handele es sich “im Übrigen um eine sehr vorsichtige Strategie”, die ab dem 6. April schrittweise umgesetzt werden solle. “Wir sorgen mit dem Saarland-Modell dafür, dass Aktivitäten, die im Moment drinnen stattfinden, im Verborgenen, ins Freie kommen”, sagte er./iy/DP/he