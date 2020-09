14:27 | 21.09.2020

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff tritt wieder an

MAGDEBURG (dpa-AFX) – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt für die Landtagswahl im Sommer 2021 erneut als CDU-Spitzenkandidat an. Das teilte der CDU-Landesvorsitzende, Innenminister Holger Stahlknecht, am Montag in Magdeburg mit./mvk/DP/men