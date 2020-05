4:59 | 28.05.2020

Schlechtes Wetter: Start von ‘Crew Dragon’ zur ISS verschoben

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) – Aufgrund schlechter Wetterbedingungen ist der bemannte Raumflugtest zweier US-Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS verschoben worden. Rund eine Viertelstunde vor dem geplanten Start wurde der Test am Mittwoch vorerst abgesagt, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Über dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida waren dunkle Wolken zu sehen und es regnete. Der Wettervorhersage zufolge hatte die Chance auf einen Start zuvor bei 60 Prozent gelegen, wie die Nasa mitgeteilt hatte. Ein nächster Startversuch könnte am Samstag stattfinden. Die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley sollen mit einer “Falcon 9”-Rakete in einer “Crew Dragon”-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten – rund neun Jahre nachdem zuletzt Astronauten von den USA aus zu der Raumstation gestartet waren. Weltweit wurde der Start mit Spannung erwartet./cah/DP/he