12:50 | 18.12.2019

Scholz lobt Kompromiss beim Klimapaket vor Vermittlungsausschuss

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich vor der Abstimmung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag zufrieden über den Kompromiss beim Klimapaket gezeigt. “Es ist gut, dass ein großes, uns die nächsten Jahrzehnte bewegendes Thema, nämlich, wie wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können, jetzt von einem breiten Konsens in der deutschen Politik getragen wird”, sagte Scholz vor Beginn der Sitzung am Dienstag in Berlin. Wenn Vermittlungsausschuss, Bundestag und Bundesrat zustimmten, werde man sehr große Vorhaben in diesem Jahr durchgesetzt haben, sagte er. Auch die Vorsitzenden des Ausschusses, Manuela Schwesig (SPD) und Hermann Gröhe (CDU), äußerten sich zuversichtlich. Vertreter von Bund und Ländern hatten bei Verhandlungen eine Grundsatzeinigung erzielt. Diese sieht einen höheren CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vor – und im Gegenzug eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale bei längeren Strecken sowie Entlastungen beim Strompreis. Der Bundestag muss den Kompromiss am Donnerstag noch billigen, der Bundesrat am Freitag. Dann kann zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn wie geplant Anfang 2020 in Kraft treten./dav/hoe/DP/nas