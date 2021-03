9:50 | 09.03.2021

Scholz will schnelleren Ausbau von Stromnetzen und Erneuerbaren

BERLIN (dpa-AFX) – Deutschland muss nach Meinung von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) beim Ausbau von Stromnetzen und erneuerbaren Energien deutlich schneller vorankommen. “Wir wissen, dass der Strombedarf viel höher sein wird, als er gegenwärtig offiziell berechnet ist”, sagte Scholz in einer Videobotschaft zu einer Tagung des Verbands Kommunaler Unternehmen. Dieses Jahr würden neue Berechnungen vorgelegt. “Daraus wird man ganz sicher ablesen können, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien noch weiter vorankommen müssen und natürlich selbstverständlich auch mit dem Ausbau der Stromnetze”, sagte der Finanzminister. Wenn es mehr Elektroautos gebe, müssten auch die Stromnetze zum Laden leistungsfähiger werden, betonte Scholz zudem. Diese Aufgabe könne nur gemeinsam bewältigt werden. “Die Industrie investiert jetzt Milliarden in neue Antriebstechniken. Wir müssen dafür sorgen, gemeinsam mit Ihnen, dass die Infrastruktur dazu passt”, sagte er an die kommunalen Unternehmen gewandt./tam/DP/nas