17:04 | 20.12.2020

Schottische Polizei verstärkt Kontrollen an Grenze zu England

EDINBURGH (dpa-AFX) – Wegen der Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus sowie Reiseverboten hat die schottische Polizei ihre Kontrollen verstärkt. “Heute habe ich die Verdoppelung unserer Präsenz in den schottischen Grenzgebieten genehmigt”, sagte Polizeichef Iain Livingstone einer Mitteilung zufolge. “Gut sichtbare Patrouillen” sollten jeden abschrecken, der erwäge, gegen die Reisebeschränkungen zu verstoßen. Checkpoints oder andere Kontrollstellen werde es aber nicht geben, betonte Livingstone. Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ein striktes Reiseverbot zwischen Schottland und den übrigen britischen Landesteilen verhängt. Einzelne Fälle der Virus-Mutation wurden auch aus Schottland und Wales gemeldet. Die hoch ansteckende Corona-Variante breitet sich vor allem in London und anderen Gegenden in Südostengland rasch aus. Dort gelten seit Sonntag weitreichende Ausgangs- und Reisesperren./bvi/DP/nas