15:54 | 01.09.2020

Schulen und Krankenhäuser: Grüne pochen auf staatliche Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) – Der Bundesvorstand der Grünen fordert angesichts der andauernden Corona-Pandemie eine Neuaufstellung der Krankenhausfinanzierung und eine Digitalisierungsoffensive für Schulen. “Zu Recht wurden beispiellose Rettungspakete geschnürt, aber wir erleben ja, dass sie bei einem Großteil nicht ankommen”, sagte Vorsitzende Annalena Baerbock am Dienstag nach einer Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin. Die Grünen wollten deshalb, dass der Staat weiter Investitionen vorantreibe. Kliniken sollen nach ihrem Wunsch demnach nicht nur nach Leistung finanziert werden, sondern auch für eine Daseinsvorsorge Geld bekommen, auch wenn sich diese nicht rechnet. So solle “eine Rosinenpickerei im Krankenhausbereich in der stationären Versorgung und Behandlung unterbunden” werden, erklärte Parteichef Robert Habeck. Zudem forderten die beiden Vorsitzenden, die Infrastruktur von Schulen zu verbessern, damit Bildung auch in der Pandemie möglich ist. Dazu zählt etwa, dass jede Schule ans Breitbandnetz angeschlossen ist. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, möchten die Grünen außerdem, dass alle Klassenzimmer mit einem Raumluftreiniger ausgestattet werden./cir/DP/jha